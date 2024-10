Terroristische Bedrohung So viele ausreisepflichtige Gefährder leben noch immer in NRW

In Nordrhein-Westfalen halten sich nach Angaben von Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) derzeit knapp drei Dutzend sogenannte terroristische Gefährder auf. In einem Bericht für den Integrationsausschuss des Landtages, der unserer Redaktion vorliegt, schreibt sie: „Mit Stand vom 24. September 2024 befinden sich 34 ausreisepflichtige Gefährder in Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich rückführbar ist davon eine Person, die Rückführung ist in konkreter Planung.“