Teilzeit und Abordnungen bei Lehrern Schulministerin Dorothee Feller verteidigt Einschnitte

Marode Schulbauten, Lehrermangel, IT-Pannen ausgerechnet in der Abi-Zeit und ungeliebte Maßnahmen in der Personalpolitik, namentlich die Einschränkung von Teilzeitstellen und mehr erzwungene Abordnungen von einer Schule an die nächste: Grund zum Streit gibt es reichlich beim Thema Schule. Ministerin Dorothee Feller (CDU) verteidigte am Donnerstag im Landtag ihre Weichenstellungen für die Bildungslandschaft.