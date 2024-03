Nach Zuweisung an die Kommunen Fast 2600 Flüchtlingskinder warten in NRW auf einen Schulplatz

Zugleich betonte das Bildungsministerium, welcher Fortschritt sich an der Statistik ablesen lässt. Im April 2022, kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, waren demnach rund 7800 Kinder und Jugendliche in den Kommunen mit Schulplätzen unversorgt – heute nur noch knapp ein Drittel. Man habe die Zahl kontinuierlich senken können, und dies trotz anhaltender Zuwanderung aus verschiedenen Herkunftsländern, hieß es. Während im April 2022 knapp 50.000 Kinder in der sogenannten Erstförderung einer Schule waren, in der es erstmal ums Deutschlernen geht, waren es Ende Februar dieses Jahres mehr als 107.000. Darunter waren 43.300 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine.