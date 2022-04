74-köpfiges Team : Task Force in NRW hat Millionen Euro bei Clans, Terroristen und Mafia aufgespürt

Düsseldorf Ein 74-köpfiges Team aus Polizisten, Steuerfahndern und Staatsanwälten geht in NRW illegalen Geldströmen hinterher. Viele Millionen Euro seien bereits beschlagnahmt worden, gab Innenminister Herbert Reul am Freitag bekannt.

Bei der Verfolgung von kriminellen Clans, Mafia und internationalen Terroristen hat eine nordrhein-westfälische Sonderermittlungseinheit illegale Geldströme in dreistelliger Millionenhöhe aufgespürt. „Es sind Hunderte von Millionen, die da möglicherweise anstehen“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Viele Millionen Euro seien bereits beschlagnahmt worden. An das gesamte kriminelle Geld heranzukommen, könne aber dauern.