Beginn in diesem Monat : 400 Polizisten sollen Taser in NRW testen

Düsseldorf Mit rund 60 Geräten soll im Januar in NRW der Test sogenannter Taser im Streifendienst beginnen. Für das Pilotprojekt wurden Düsseldorf, Gelsenkirchen, Dortmund und die Polizei im Rhein-Erft-Kreis ausgesucht.

Das Innenministerium steht laut einem früheren Bericht an den Landtag Tasern eher skeptisch gegenüber. Die Geräte seien in vielen Situationen nicht einzusetzen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW hatte sich dagegen für Taser stark gemacht und auf Erfolge beim Einsatz in Rheinland-Pfalz hingewiesen. Das Land hatte die Taser Ende 2018 als erstes Bundesland eingeführt.