Bedrohte Aerten in NRW Talsohle beim Insektensterben steht noch bevor

In den kommenden sechs Jahren will das Land die Zahl der gefährdeten Arten um vier Prozentpunkte reduzieren. Das klinge zwar nicht nach viel, sei aber eine absolute Herausforderung, so Krischer. Helfen dabei soll ein stärkerer Schwerpunkt auf die Renaturierung der Moore. „Wir stellen insbesondere bei Arten, die auf Feuchtgebiete angewiesen sind, im Moment dramatische Bestandsrückgänge fest. Beispielsweise bei den Vogelarten“, sagte er.