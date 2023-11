Politik fordert Konsequenzen Taliban-Rede in Köln war „eine einzige Werbung“ fürs Emirat

Der Besuch des hochrangigen Taliban-Vertreters in der Ditib-Moschee hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Harsche Kritik an Reul kam nun im Innenausschuss des Landtags aus den Reihen der politischen Opposition. „Sie senden hier als Minister das falsche Signal“, sagte Marc Lürbke (FDP). „Das wird von den Islamisten als Schwäche ausgelegt werden.“ Mehrfach erinnerten Politiker an die jüngsten Zeichen extremistischer Umtriebe, etwa bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Sie wolle nicht in einem Staat leben, der Islamisten regelmäßig eine Bühne biete, befand Christina Kampmann (SPD), und forderte Konsequenzen: „Die Menschen wollen hören, was wir gegen Islamisten auf unseren Straßen und auch in den Moscheen in Nordrhein-Westfalen tun können.“