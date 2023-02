Trotz hartnäckiger Opposition Wüst gelassen beim A45-Desaster

Im Raum E3 D01 des Düsseldorfer Landtags ist es für eine Sitzung des Verkehrsausschusses ungewöhnlich voll. Grund dafür, dass sich Zuhörer und Journalisten an diesem Montagmorgen möglichst früh die besten Plätze sichern, ist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Der will sich an diesem Morgen zu seiner Rolle als NRW-Verkehrsminister rund um die voll gesperrte Rahmede-Talbrücke äußern.