Faeser bei Tagung des Beamtenbundes in Köln „Ein schnelles Aburteilen der jugendlichen Straftäter ist das Maß der Dinge“

Die Angriffe auf die Polizei- und Rettungskräfte in der Silvesternacht haben auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbunds in Köln eine Debatte über eine auskömmliche Finanzierung des Staates ausgelöst. Schon im Vorfeld der Veranstaltung hatte Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach im Interview mit unserer Redaktion gewarnt, der Staat stehe kurz davor, die Handlungsfähigkeit zu verlieren. In Köln legte er noch einmal nach. „Während wir uns die Köpfe heiß diskutieren, wie wir Einzelfälle aussortieren können, werden unsere Kolleginnen und Kollegen Opfer stetig zunehmender, immer brutaler werdender Gewaltexzesse.“