Wüst vor Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen „Jede Frau hat das Recht, ohne Angst und in voller Selbstbestimmung zu leben“

NRW-weit sind zu dem Tag eine Reihe von Aktionen vorgesehen. So will die Stadt Düsseldorf mit einer orangenen Bank mit dem Schriftzug „No Violence - kein Platz für Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ ein Zeichen setzen. In Köln ist am Abend eine Demonstration für Solidarität mit Frauen im Iran und in Afghanistan geplant. In Aachen spricht NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) am Abend bei einer Veranstaltung.