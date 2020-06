Sexueller Kindesmissbrauch : Täter tauschen Tipps zum Missbrauch im Netz aus

Düsseldorf Mindestens 30.000 Spuren unbekannter Täter geht eine neue Task Force der Landesregierung im Fall von sexuellen Kindesmissbrauch nach. Ziel ist es, die Pseudonyme zu entschlüsseln, um die Täter zu identifizieren.

Angesichts der hohen Zahl von Verdachtsfällen beim Kindesmissbrauch hat die SPD-Opposition die Landesregierung aufgefordert, das Thema intensiv im Landtag aufzuarbeiten. „Der Justizminister hat bei einer Pressekonferenz zu den Ermittlungen zum Kindesmissbrauch in Bergisch-Gladbach die schier unglaubliche Anzahl von 30.000 unbekannten Tatverdächtigen in den Raum gestellt. Bei derartigen Ausmaßen erscheint eine politische Erörterung am Rande des laufenden Tagesgeschäfts oder lediglich auf Pressekonferenzen absurd und wird den Interessen der Opfer in keinem Fall gerecht. Es bedarf einer angemessenen parlamentarischen Befassung“, erklärten die innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Hartmut Ganzke und Sven Wolf. Die SPD-Fraktion erwarte, dass der Justizminister in der Sondersitzung der Ausschüsse Innen, Recht und Familie am heutigen Dienstag zum Missbrauch in Münster auch zu den neuen Erkenntnissen Stellung nehme.