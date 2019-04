Syrer in Klever JVA verbrannt : Das sagt Innenminister Reul zum Manipulationsverdacht

Syrer in Klever JVA verbrannt

Düsseldorf Der Fall des in einer Klever JVA-Zelle verbrannten Syrers Amad A. beschäftigte am Donnerstag den Landtag. Im Innenausschuss nahm Innenminister Herbert Reul Stellung zu den erhobenen Manipulationsvorwürfen.

In der Affäre um das tödliche Feuer in der JVA-Zelle hat sich NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Innenausschuss schmallippig gegeben. Die Recherchen von Monitor und Westpol seien für ihn „ein Verdacht oder ein Hinweis“. Er selbst kenne die zugrundeliegenden Unterlagen nicht. „Ob und was die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, kann ich Ihnen nicht berichten“, sagte Reul.