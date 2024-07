Bislang erfolglos, aber teuer Suche nach Nationalpark kostete NRW schon mehr als 740.000 Euro

Es kamen für all das drei Agenturen zum Einsatz: die Gesellschaft PD, die sich selbst vollständig in öffentlicher Hand befindet, sowie die Unternehmen Zebralog und Pressto. Von 11. Juli 2023 bis Ende Mai 2024 fielen für das Land NRW nach den Angaben des Umweltministeriums Kosten von insgesamt rund 741.955 Euro an. Davon entfielen rund 505.287 Euro auf PD, 197.683 Euro auf Zebralog und 38.984 Euro auf Pressto. In ihrer Haushaltsplanung hat die Landesregierung für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt eine Million Euro für entsprechende Leistungen vorgesehen.