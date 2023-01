Nur drei von 39 Bundes-Immobilien geeignet Land beklagt ungeeignete Angebote für Flüchtlingsunterkünfte

Rund 220.000 Menschen sind bislang vor dem Krieg in der Ukraine nach NRW geflohen. Immer mehr kommen hinzu, ebenso wie Schutzsuchende aus anderen Ländern. Eines der derzeit drängendsten Probleme ist der Mangel an Unterkünften für all diese Menschen: Das Land sucht händeringend nach bewohnbaren Immobilien. Der Bund hatte dabei Hilfe zugesagt: Er wollte eigene Immobilien bereitstellen. Damit sieht es nun allerdings nicht so aus, wie das Land NRW es sich wünschen würde.