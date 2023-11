Hendrik Wüst stellt Einsamkeits-Studie vor Jugendliche in NRW fühlen sich einsamer als vor der Pandemie

Einsamkeit ist unter den Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen ein weitverbreitetes Gefühl. Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum kommt zu dem Ergebnis, dass sich mehr als 70 Prozent von ihnen schon einmal einsam gefühlt haben. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach bei der Vorstellung der Studie am Freitag in Berlin deswegen von einem „Massenphänomen“. Er kündigte an, mit der Landesregierung gegen Einsamkeit vorzugehen.