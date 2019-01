Inklusion: Studie kritisiert Umgang mit Behinderten in NRW

Studie kritisiert Umgang mit Behinderten in NRW

Das Deutsche Institut für Menschenrechte beklagt den Umgang mit behinderten Menschen in NRW. Foto: dpa/Holger Hollemann

Düsseldorf Eine Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte kritisiert unzureichende Maßnahmen in NRW zur Integration von Menschen mit Behinderung.

(tor) Das Deutsche Institut für Menschenrechte kritisiert Defizite bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in NRW. So könnten Menschen mit Behinderung hierzulande auch zehn Jahre nach Inkrafttreten der Konvention „noch immer nur selten entscheiden, wie und wo sie wohnen wollen, da es kaum bezahlbare barrierefreie Wohnungen gibt“, sagte Valentin Aichele vom Menschenrechtsinstitut. Die Einrichtung wird vom Deutschen Bundestag finanziert. Die Studie über die Lage von Behinderten im Land hatte der seinerzeit noch rot-grün dominierte Landtag in Auftrag gegeben.