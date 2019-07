Krankenhäuser : Studie: Im Großraum Köln sind viele Krankenhäuser entbehrlich

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich viel vorgenommen. Er will die Krankenhauslandschaft ausdünnen und legt sich dafür mit den Populisten an. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Eine neue Studie belegt, dass weniger Krankenhäuser besser für die Patienten wären. Allein im Großraum Köln/Leverkusen gibt es 24 Krankenhäuser zu viel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thomas Reisener Von Thomas Reisener Chefkorrespondent Landespolitik Autorendetails aufklappen Thomas Reisener ist Chefkorrespondent Landespolitik bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Die Bertelsmann Stiftung fordert die massenhafte Schließung von Krankenhäusern in Deutschland. „Eine starke Verringerung der Klinikanzahl von aktuell knapp 1400 auf deutlich unter 600 Häuser würde die Versorgungsqualität für Patienten verbessern und bestehende Engpässe bei Ärzten und Pflegepersonal mindern“, heißt es in der Zusammenfassung einer neuen Studie, die am Montag veröffentlicht werden soll.

Dass die deutsche Krankenhauslandschaft wirtschaftlich kaum noch tragbar ist, hatten zuvor schon andere Studien gezeigt. Ende vergangenen Jahres rechnete in NRW nicht einmal mehr jedes zweite Haus mit schwarzen Zahlen. Die Untersuchung der Bertelsmann Stiftung weist nun erstmals nach, dass das Überangebot vor allem an kleineren Krankenhäusern auch eine Gefahr für die Patienten ist. Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, formuliert das so: „Wenn ein Schlaganfallpatient die nächstgelegene Klinik nach 30 Minuten erreicht, dort aber keinen entsprechend qualifizierten Arzt und nicht die medizinisch notwendige Fachabteilung vorfindet, wäre er sicher lieber ein paar Minuten länger zu einer gut ausgestatteten Klinik gefahren worden.“

Info Krankenhäuser in NRW Anzahl 344 Kliniken, davon 284 Allgemeine Krankenhäuser Betten 118.505 Patienten 4,6 Millionen Ärzte 42.224 Pflegekräfte 102.744

Für die Studie definierte rund ein Dutzend führender Experten als Qualitätskriterien eine gesicherte Notfallversorgung in der Fläche, eine Facharztbereitschaft rund um die Uhr, eine angemessene technische Ausstattung und ausreichende Erfahrung des medizinischen Personals. Sodann wurde in einer Simulation berechnet, wie die konsequente Anwendung dieser Zielvorgaben sich auf eine konkrete Modellregion auswirken würde. Dabei ging es um den Großraum um Köln und Leverkusen inklusive der angrenzenden ländlichen Regionen Rhein-Erft-Kreis und Oberbergischer Kreis. „Wie die Simulation zeigt, könnte die Region mit 14 statt den aktuell 38 Akutkrankenhäusern eine bessere Versorgung bieten, ohne dass die Patienten im Durchschnitt viel längere Fahrzeiten in Kauf nehmen müssten“, fasst die Stiftung das Ergebnis zusammen.

Die Bündelung von medizinischem Personal und Gerät würde sogar „zu einer höheren Versorgungsqualität in den verbleibenden Häusern beitragen, vor allem in der Notfallversorgung und bei planbaren Operationen“. Denn im Großraum Köln/Leverkusen verfügten nur diese 14 überhaupt über die technische Ausstattung, um etwa Herzinfarktpatienten angemessen zu behandeln.

Die Studie spielt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in die Hände, der unter wachsendem Protest schon seit Anfang 2018 die Ausdünnung der Krankenhauslandschaft in NRW vorbereitet. In seinem Auftrag ebnen Gutachter derzeit den Weg für neue Zentralkliniken, in denen mehrere Häuser Kompetenzen bündeln. Außerdem sollen die Berater Überangebote identifizieren. Die Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) stellt sich nicht grundsätzlich quer, will die Reform aber über die Akteure vor Ort entwickelt und nicht von oben verordnet wissen. Große Betreiber wie die katholische Caritas haben hingegen bereits vor einer „Klagewelle einzelner Häuser“ gewarnt.