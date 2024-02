System zeigt Verschleißerscheinungen Dramatischer Personalmangel in NRW-Kitas bleibt für viele Jahre

Die Studie entstand an der Technischen Universität Dortmund im Forschungsverbund mit dem Deutschen Jugendinstitut, angestoßen durch das Land NRW. Familienministerin Josefine Paul (Grüne) sprach angesichts der Zahlen von einem „sehr deutlichen Handlungsbedarf“, wollte aber zugleich keinen Pessimismus aufkommen lassen. „Es besteht jetzt kein Grund, sich zurückzulehnen. Aber es besteht auch kein Grund, in Hoffnungslosigkeit zu verfallen“, sagte sie. Es gebe in dem Berufsfeld so viele Menschen, so viele Ausbildungsplätze und so viele Ausbildungswillige wie noch nie. „Wir werden auf Grundlage der Studienergebnisse unsere bestehenden Maßnahmen weiter ausschärfen und an dem Ziel arbeiten, das schnell wachsende System personell zukunftsfest aufzustellen“, so Paul.