Corona-Pandemie : Streit um Tests für Kita-Personal

Düsseldorf Eltern, Gewerkschaft und Opposition in NRW wollen die Zahl der Untersuchungen aufstocken lassen. Das Land verweist auf die niedrige Quote positiver Tests bei Lehrern und Erziehern.

In Nordrhein-Westfalen mussten im Oktober 339 Kita s in Teilen und 291 komplett schließen, weil es dort Corona-Verdachts- oder Infektionsfälle gab, wie die Landesregierung erklärte. Der familienpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dennis Maelzer, hat jetzt Familienminister Joachim Stamp (FDP) vorgeworfen, er gebe zwar eine Betreuungs- und Bildungsgarantie ab, tue aber nichts dafür. Konkret kritisierte er falsche Prioritäten beim Thema Tests und verwies darauf, dass man sich im Landtag wöchentlich testen lassen könne und auch Bundesligaspieler überprüft würden. Maelzer forderte, die Zahl von drei vorgesehenen Tests bis zu den Weihnachtsferien aufzustocken. Zudem sollten stärker mobile Testteams eingesetzt werden.

Die Gewerkschaft Verdi schloss sich dem an. Die Landesvorsitzende Gabriele Schmidt sagte, man würde eine Aufstockung der Testungen für Kita-Personal „sehr begrüßen“. Wichtig sei, dass die Hürden so niedrig wie möglich seien. Elternvertreter äußerten sich ähnlich. „Im derzeitigen Infektionsgeschehen die Testmöglichkeiten zurückzufahren beziehungsweise die Finanzierung auszusetzen, wäre ein falsches Signal“, sagte Daniela Heimann, Vorstand des Landeselternbeirats. Zudem könnten die Tests in statistische Erhebungen zu Infektionen in Gemeinschaftseinrichtungen einfließen.