Für alle Grundschulen ab 2026 „Chancen für eine Kindergeneration“ – Streit um Regeln für den Ganztag

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) verteidigt die Strategie Landes, für die Zukunft des offenen Ganztags an den NRW-Grundschulen zunächst nur grobe Leitlinien vorzugeben. „Es werden keine nicht erfüllbaren Standards gesetzt, weder räumlich noch personell“, sagte Feller in einer Sondersitzung des Schulausschusses am Freitag. Auch sonst macht das Land erstmal keine neuen Vorschriften für die Nachmittagsförderung. „Wir haben in 95 Prozent unserer Grundschulen einen offenen Ganztag“, sagte Feller. „Wir sollten nicht so tun, als ob das alles schlecht ist.“