42,9 Milliarden bis 2024 eingeplant : Streit um Investitionspläne des Landes

Düsseldorf Die Landesregierung will bis 2024 insgesamt 42,9 Milliarden Euro investieren. Zu wenig, sagt die SPD. Sie wirft der Regierung Laschet einen „investitionspolitischen Blindflug“ vor und fordert zusätzlich fünf Milliarden Euro für zusätzliche Projekte.

Neue Fahrzeuge für die Polizei, modernere Sportstätten, mehr Landstraßen, Fahrradautobahnen und Sozialwohnungen, Datenautobahnen und ein Supercomputer für das Forschungszentrum in Jülich – das Land hat sich für die kommenden vier Jahre einiges an Investitionen vorgenommen. 42,9 Milliarden Euro plant NRW bis 2024 ein, wie aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine große Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervorgeht. Dem Land zufolge liegen die Investitionsausgaben um 11,1 Milliarden Euro und damit mehr als ein Drittel über dem, was für die Jahre 2016 bis 2020 eingeplant war.

Die SPD fordert seit einem Jahr einen Infrastrukturbericht, in dem die konkreten Investitionsbedarfe des Landes aufgelistet sind. Solche Berichte gibt es in anderen Bundesländern wie etwa Schleswig-Holstein. NRW sperrt sich jedoch. „Im Juni haben wir dazu dann eine Große Anfrage mit dem Titel ,Wie hoch ist der Investitionsstau bei der Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen?’ gestellt, für deren Beantwortung die Landesregierung drei Monate Zeit hatte“, sagt der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Stefan Zimkeit. Die Daten sollten in die Haushaltsdebatte im Herbst einfließen. Doch das Finanzministerium blieb Antworten bis jetzt schuldig. „Wobei von Antwort keine Rede sein kann“, sagt Zimkeit. „Die Landesregierung befindet sich ganz offensichtlich in einem investitionspolitischen Blindflug. Sie weiß nicht, was sie tut und auf welche Grundlage sie es stützt.“ Die Antwort auf die Anfrage zeige, dass die Regierung keinen richtigen Überblick darüber habe, welche Investitionen in NRW tatsächlich notwendig seien, sagt Zimkeit. „Angesichts maroder Schulgebäude, fehlender Kitaplätze, kaputter Straßen und dringender Notwendigkeiten zum Beispiel beim Klimaschutz ist dies unverantwortlich.“