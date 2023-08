Haushalte unter Druck Grüner Brandbrief – Städte in NRW fürchten Handlungsunfähigkeit

Auch die kleineren Städte sind besorgt. Ein Sprecher des Städte- und Gemeindebunds NRW sagte unserer Redaktion: „Jetzt schlägt sich die Wucht der Krisen zeitverzögert in den Haushalten nieder, die durch gestiegene Baukosten, Inflation oder die Unterbringung von Flüchtlingen ohnehin schon unter Stress stehen.“ Die Finanznot der Kommunen werde in aller Deutlichkeit sichtbar. „Die Städte und Gemeinden stehen vor schweren Zeiten, manche werden kurz- und mittelfristig in die Haushaltssicherung rutschen.“ Wieder zeige sich, dass rein haushaltsrechtliche Erleichterungen die Probleme nur zu Lasten kommender Generationen in die Zukunft verschöben. „Umso mehr steht das Land in der Pflicht, seiner Verantwortung gerecht zu werden und den Kommunen die Mittel zu gewährleisten, die sie zwingend brauchen“, so der Sprecher.