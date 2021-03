Verärgerte Eltern : Streit um Eltern-Beiträge für Kitas

Düsseldorf NRW-Kommunen fordern Landesregierung auf, ebenfalls ihren Beitrag zu leisten und den Eltern die Gebühren für den Monat Februar zu erstatten. NRW-Familienminister schließt spätere Kompensation nicht aus.

Der Konflikt um die Erstattung der Eltern-Beiträge für Kitas im Monat Februar spitzt sich zu. „Der Lockdown hat Kinder und Familien auch im Februar erheblich gefordert. Die Eltern erwarten deshalb jetzt eine Entscheidung zu den Elternbeiträgen für Kitas und Offene Ganztagsschule“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes sowie des Landkreistages. Die Kommunen als Kita- und Schulträger seien bereit, ihren Teil dazu beizutragen, dass Eltern für Februar wieder Beiträge erstattet bekommen: „Aber wir erwarten vom Land, dass es – wie im Januar – zumindest die Hälfte der finanziellen Ausfälle der Kommunen übernimmt.“

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte im Februar an die Eltern appelliert, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, um das Ansteckungsrisiko in den Kitas zu begrenzen. Dieser Bitte waren im Durchschnitt zwei Drittel der Eltern gefolgt. In der Elternschaft wächst aber nun der Unmut darüber, dass viele dieser Eltern neben dem Homeoffice ihre Kinder betreut haben, aber trotzdem die Kita-Beiträge zahlen sollen.

Auch der familienpolitische Sprecher der SPD, Dennis Maelzer, forderte die Landesregierung auf, jetzt eine Entscheidung zu treffen: Die Eltern Beiträge für eine Leistung zahlen zu lassen, die sie nicht in Anspruch genommen hätten, sei unfair.

Der Familienminister bekräftigte am Montag, dass diese Frage zurzeit nicht die oberste Priorität habe: Zunächst stehe die Stabilisierung des Kita-Systems im Vordergrund, die Impfungen der Erzieher sowie die Organisation freiwilliger Tests für das Personal zweimal pro Woche. „Alles, was wir in die zusätzlichen Tests investieren, kostet auch enormes Geld“, sagte Stamp. Es sei aber möglich, dass die Elternbeiträge für Februar auch noch im Juni oder Juli rückerstattet würden, falls das Geld dafür bewilligt werde. „Das hängt auch vom Finanzbudget des NRW-Finanzministers ab - wir müssen sehen, dass wir die Finanzen am Ende im Griff behalten.“ Früheren Informationen zufolge geht es dabei um einen Betrag in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe. Zum Vergleich: Der Corona-Rettungsschirm des Landes hat ein Volumen von 25 Milliarden Euro.

Aktuell ist der Betreuungsumfang in den Kitas jeweils um zehn Stunden reduziert. Es gilt eine strikte Gruppentrennung. Seit einer Woche ist auch der Appell an die Eltern aufgehoben. Dem Minister zufolge werden damit aktuell wieder im Landesdurchschnitt 75 bis 80 Prozent der Kinder in den Einrichtungen betreut. Fünf Prozent der Erzieher stünden aus Krankheitsgründen zurzeit nicht zur Verfügung, sagte Stamp.

Der Minister betonte, er sei weiterhin mit den Kommunen und dem Finanzminister auch darüber im Gespräch, welche Möglichkeiten sich ergäben, falls die neu zugelassenen Selbsttests auch für Kinder infrage kommen sollten. In Köln läuft ab dem 8. März ein Pilotprojekt in 20 Kitas. Drei Wochen lang werden die Kinder dort zweimal wöchentlich getestet. Zum Einsatz kommt hierbei die so genannte Lolli-Methode. Dabei lutschen die Kinder an einem Coronatest-Stäbchen.

