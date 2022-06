Mehr als fünf Wochen Arbeitskampf : Streikendes Klinik-Personal fordert „Machtwort“ der Landesregierung

Mit alarmierenden Botschaften demonstrierten die Klinik-Beschäftigten am Mittwoch in Düsseldorf. Foto: dpa/Lukas Fortkord

Düsseldorf „Personalmangel tötet“, lautet ihre Botschaft. Die Beschäftigten der Unikliniken in NRW sind seit mehr als fünf Wochen im Streik. Von der neuen schwarz-grünen Landesregierung wollen sie Taten sehen. Am Donnerstag wird es dabei im Landtag interessant.

Es gibt keine Atempause im Tarifkonflikt an den Unikliniken in NRW. In ihrer sechsten Streik-Woche demonstrierten am Mittwoch Hunderte Beschäftigte in Düsseldorf. Sie fordern für alle maßgeblichen Einsatzfelder in den Krankenhäusern verbindliche Personal-Untergrenzen – und, dass das Land NRW für die notwendige Finanzierung sorgt. „Wir streiken nicht für mehr Geld, sondern für Entlastung und bessere Patientenversorgung“, machte Adrian Ritter von der Uniklinik Köln deutlich. Gemeinsam mit Kollegen trug er ein Banner mit der Botschaft: „Personalmangel tötet – aber danke für den Applaus.“