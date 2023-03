Superstreik am Montag Müssen Kinder trotzdem in die Schule?

Es gibt auch keine Empfehlungen des Ministeriums an die Schulen, auf irgendeine Weise auf den Streik zu reagieren – also beispielsweise, deshalb Klassenarbeiten zu verschieben oder Distanzunterricht anzubieten. Auch in der Distanzunterrichtsverordnung des Landes, die es Schulen erlaubt, eigenständig in den Online-Unterricht zu wechseln, ist ein Streik im Nahverkehr dafür nicht als Grund vorgesehen.