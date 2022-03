Kritik an Regierungsfraktionen : Verband hält angekündigtes Aus für Straßenbaubeiträge für unglaubwürdig

Düsseldorf Die Landesarbeitsgemeinschaft fordert das sofortige Aus für die Anlieger-Beiträge beim Straßenbau. Diese seien oft existenzbedrohend hoch. Derzeit fallen für Anwohner mitunter Beiträge in vier- oder fünfstelliger Höhe an.

Ein Zusammenschluss aus mehreren Bürgerinitiativen hat die von den Regierungsfraktionen angekündigte Abschaffung der hoch umstrittenen Straßenbaubeiträge als „Lippenbekenntnis“ kritisiert. Sie bezweifle, dass es die Koalition aus CDU und FDP zwei Monate vor der Wahl ernst meine, sagte Lydia Schumacher, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) „Schluss mit Strabs“ am Donnerstag in Düsseldorf.

Die LAG forderte das sofortige Aus für die Anlieger-Beträge, die oft existenzbedrohend hoch seien. Derzeit fallen für Anlieger mitunter Beiträge in vier- oder fünfstelliger Höhe für den Straßenbau an. In Schleiden in der Eifel hätten sogar Flutopfer Rechnungen für kurz vor dem Hochwasser fertiggestellte Straßen erhalten, schilderte Schumacher.