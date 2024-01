Streit über Stichtag Straßenbaubeiträge in NRW – Opposition fordert Nachbesserung bei Abschaffung

Der Kommunalpolitiker der SPD-Fraktion, Justus Moor, sprach von einer „historischen Ungerechtigkeit“ und kündigte entsprechende Änderungsvorschläge an. Wie bereits zuvor der Bund der Steuerzahler in NRW forderte auch die Landtags-FDP für die Betroffenen einen Härtefallfonds, ähnlich wie in Bayern. Der Kommunalausschuss des Düsseldorfer Landtags hört dazu an diesem Freitag Sachverständige an.