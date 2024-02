60 Millionen Euro in zwei Jahren Materialengpässe, Personalnot und mehr – darum ließ NRW Geld für den Straßenbau liegen

Die FDP-Landtagsfraktion warf der Landesregierung vor, sie habe habe 60 Millionen Euro „schamlos“ vergeudet. Die Modernisierung der Straßen und Brücken müsse sich am zukünftigen Bedarf ausrichten und nicht an „grün-ideologischer Fantasterei“, so die Liberalen. „Jeder Euro, den wir in die Verkehrsinfrastruktur stecken, rechnet sich mehrfach“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Christof Rasche. „Wäre Schwarz-Grün so vorgegangen wie zuvor Schwarz-Gelb, hätte NRW 150 Millionen Euro mehr verbauen können.“