Stichwahlen bleiben : Schwarz-Gelb erleidet Schlappe vor NRW-Verfassungsgericht

Die Stichwahl bleibt: Die Präsidentin des NRW-Verfassungsgerichtshofes, Ricarda Brandts, bei der Urteilsverkündung. Foto: dpa/Guido Kirchner

Von Thomas Reisener Auf kommunaler Ebene wird es weiter Stichwahlen geben. Pläne der Landesregierung für eine Abschaffung scheiterten jetzt vor Gericht. Einig waren sich die beteiligten Richter bei der Entscheidung aber nicht.

Bei Bürgermeister- und Landratswahlen in NRW wird es auch in Zukunft Stichwahlen geben, wenn keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen hinter sich hat. Das Landesverfassungsgericht kassierte am Freitag ein von der schwarz-gelben Mehrheit im Landtag verabschiedetes Gesetz zur Abschaffung der Stichwahlen.

Das Votum war allerdings knapp. Nur vier der sieben beteiligten Richter hielten das schwarz-gelbe Gesetz für verfassungswidrig. Gerichtspräsidentin Ricarda Brandts sagte in der Urteilsbegründung: „Die relative Mehrheit kann im ersten Wahlgang extrem weit weg sein von der absoluten Mehrheit.“ Die kommunale Parteienlandschaft in NRW ist inzwischen stark zersplittert. Ohne Stichwahl kann ein Kandidat deshalb unter Umständen schon Bürgermeister werden, wenn er im ersten Wahlgang zum Beispiel nur 25 Prozent der Wähler hinter sich hat.

Wahlrecht Ewiges Hin und Her Kommunale Stichwahlen haben in NRW eine wechselvolle Geschichte. 1994 führte die damalige SPD-Regierung eine Stichwahl ein. Unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) wurde sie 2007 wieder abgeschafft. Rot-Grün führte den Wahlmodus 2011 wieder ein. Jetzt, unter Schwarz-Gelb, sollte er wieder abgeschafft werden – wozu es nach dem Gerichtsurteil aber nicht mehr kommen wird.

Stichwahlen werden in der Regel zwei Wochen nach dem ersten Urnengang abgehalten. CDU und FDP hatten für die Abschaffung plädiert, weil die Beteiligung beim zweiten Wahlgang fast immer deutlich kleiner als beim ersten. Deshalb haben Stichwahl-Sieger aus Sicht der Regierungsparteien keine ausreichende Legitimation für das höchste politische Amt in den Kommunen. Zudem seien Stichwahlen unnötig, weil bei der jüngsten Kommunalwahl im Jahr 2014 der Sieger der Stichwahl in drei Viertel der Fälle derselbe war wie schon im ersten Wahlgang.

83 Landtagsabgeordnete von SPD und Grünen hatten gegen das Gesetz geklagt. Ihr Argument: Bei einer Stichwahl stehen nur noch zwei und nicht eine Vielzahl von Kandidaten zur Auswahl, so dass der Wahlsieger in absoluten Zahlen auch bei niedrigerer Wahlbeteiligung in der Regel mehr Wähler hinter sich hat als im ersten Wahlgang. Ähnlich wie CDU und FDP fand auch die Opposition einen empirischen Beleg für ihre Position: Bei den Kommunalwahlen 2014 gab es 98 Stichwahlen. In 67 davon bekam der Gewinner der Stichwahl tatsächlich mehr Stimmen als der Gewinner im ersten Wahlgang – obwohl die prozentuale Wahlbeteiligung stets geringer war.

Gerichtspräsidentin Brandts kritisierte das schwarz-gelbe Gesetz, weil in der Vorbereitung nur die vergangenen Wahlen statistisch ausgewertet worden seien, „ohne die in diesem Zusammenhang bedeutsame zunehmende Zersplitterung der Parteienlandschaft zumindest in den Blick zu nehmen“. Die drei Verfassungsrichter, die dieser Sichtweise nicht gefolgt sind, gaben ein Sondervotum ab. Darin erklärten sie, dass ihre Richter-Kollegen den demokratischen Gehalt von Stichwahlen überschätzen würden und die bei Stichwahlen meist sinkende Wahlbeteiligung nicht ausreichend berücksichtigt hätten.