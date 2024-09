Steuerzahlerbund in NRW warnt „Ohne Neustart bei Kommunalfinanzen mehr Schulden und höhere Steuern“

Zwischen 2014 und 2024 habe sich die Zahl der kommunalen Förderprogramme in NRW von 138 auf 266 fast verdoppelt. „Das Volumen hat sich mehr als verfünffacht von gut einer Milliarde im Jahr 2014 auf 5,4 Milliarden Euro im Jahr 2023“, rechnete Steinheuer vor. Sie machten auch viel Personal in den Landesbehörden nötig. Bei den Bezirksregierungen sei die Zahl der Vollzeitstellen von 6000 auf und 8500 gewachsen. Steinheuer forderte, Programme zu streichen. Das so eingesparte Geld solle nicht in den Haushalt zurückfließen, sondern den Kommunen direkt zur Verfügung gestellt werden. „So kann es dann von ihnen dort eingesetzt werden, wo es dringender gebraucht wird.“