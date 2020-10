Steigende Coronazahlen : NRW-SPD verschiebt Landesparteitag erneut

Düsseldorf Die NRW-SPD hat ihren Landesparteitag wegen der hohen Corona-Infektionszahlen erneut verschoben. Eigentlich war das Treffen für den 14. November in Münster geplant. Bereits im Frühjahr musste der Parteitag verschoben werden.

Der interne Machtkampf zwischen Landesparteichef Sebastian Hartmann und Fraktionschef Thomas Kutschaty sollte in einer Kampfkandidatur um den Vorsitz beim Parteitag ausgetragen werden. Dazu kommt es nun vorerst nicht, die Auseinandersetzungen dürften In den kommenden Wochen und Monaten weitergehen. Ein möglicher Ausweichtermin ist eine Delegiertenkonferenz im März, sicher ist das aber nicht.

Nach Informationen unserer Redaktion stimmte das Präsidium einstimmig für ein Verschieben, auch im Vorstand fand sich die breite Mehrheit. Dem Vernehmen nach soll es in der digital abgehaltenen Sitzung indirekt Kritik an einer Interpretation des Kutschaty-Lagers aus den vergangenen Tagen gegeben haben, wonach die Verschiebung ein taktisches Manöver zugunsten Hartmanns sei. Das wurde mit Verweis auf die Infektionszahlen in NRW zurückgewiesen.