Staus durch Bauernproteste Am Mittwoch rollen 150 Traktoren durch Düsseldorf

Im Streit um die Ampel-Pläne zur Abschaffung der umstrittenen Agrardiesel-Subvention haben die Bauernverbände ab dem kommenden Montag zu einer Aktionswoche aufgerufen, die am Mittwoch auch für die Bürger in der Landeshauptstadt spürbar wird. Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei unserer Redaktion bestätigte, hat der Rheinische Landwirtschaftsverband für Mittwoch, 10. Januar, drei Kundgebungen mit jeweils 150 Teilnehmern plus 50 Treckern angemeldet. Die Proteste finden vor den Landesgeschäftsstellen der Ampel-Parteien statt, also in der Kavalleriestraße vor der SPD-Geschäftsstelle, in der Sternstraße vor der FDP-Geschäftsstelle und bei den Grünen in der Oststraße. Die Veranstaltung ist von 11.55 Uhr – also fünf vor zwölf – bis 13 Uhr angemeldet. Damit drohen empfindliche Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt.