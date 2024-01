Verkehrsbehinderungen ab Montag Bauernprotest trotz Einlenken der Ampel

Bürger in ganz NRW müssen sich ab Montag auf massive Verkehrseinschränkungen einstellen. Der Rheinische Landwirtschaftsverband (RLV) bestätigte auf Anfrage, dass man an der Aktionswoche festhalte. Die Landwirte wollen mit Sternfahrten auf ihre Situation aufmerksam machen. So soll sich etwa am Montagmorgen ab 6 Uhr eine dreistellige Zahl von Traktoren im Kreis Heinsberg mit 20 Kilometern pro Stunde in Bewegung setzen. Noch sei die Veranstaltung nicht angemeldet, dies sei aber für den heutigen Freitag geplant.