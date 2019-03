Dauer-Stau auf Autobahnen: So will Straßen NRW das Chaos endlich in den Griff bekommen

So will Straßen NRW das Chaos endlich in den Griff bekommen

Gelsenkirchen Auf den Straßen von NRW soll noch mehr gebaut werden. Damit das Verkehrschaos nicht noch schlimmer wird, setzt Straßen NRW nun auf eine bessere Planung und Koordination. Besonders im Fokus liegen die Regionen Köln und Bonn.

Straßen NRW, der Landesbetrieb für Straßenbau des Landes, rechnet in den nächsten Jahren mit noch mehr großen Baustellen in NRW als bisher. Das sagte ein Sprecher des Betriebes unserer Redaktion anlässlich der jährlichen Baustellenkonferenz von Straßen NRW in Gelsenkirchen am Mittwoch. Alleine in den nächsten zwei Jahren seien 140 Großbaustellen auf den Autobahnen des Landes geplant, sagte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Leiterin von Straßen NRW. 1,4 Milliarden Euro habe der Betrieb im Jahr 2018 in die Sanierung von Straßen und Brücken gesteckt. „Im laufenden Jahr werden es nicht weniger sein“, so Sauerwein-Braksiek.