„Startchancen“ in NRW Hilfe naht für 900 NRW-Schulen mit den größten Problemen

Für 900 Schulen in NRW, die in besonders schwierigen sozialen Lagen stecken, gibt es in den kommenden zehn Jahren mehr Geld für Ausstattung und Entwicklung sowie mehr Personal. „Es geht um knapp 250.000 Schülerinnen und Schüler“, erklärte Staatssekretär Urban Mauer am Mittwoch im Schulausschuss des Landtages. Jedes Jahr werde NRW dafür voraussichtlich 230 Millionen Euro vom Bund erhalten.