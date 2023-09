„Startchancen“ in NRW Hilfe naht für 900 NRW-Schulen mit den größten Problemen

Zu dem Geld vom Bund kommt ein Eigenanteil des Landes in gleicher Höhe. Im Laufe von zehn Jahren steckt also auch das Land noch einmal voraussichtlich rund 2,3 Milliarden Euro in die Startchancen-Schulen. NRW kann dabei aber flexibel entscheiden, wann es welches Geld beisteuert, und zahlreiche schon vorhandenen Maßnahmen werden angerechnet. Auch werden etablierte Initiativen wie „Schule macht stark“ oder das „Talentschul“-Programm in NRW in das Startchancen-Konzept integriert.