Kommunalfinanzen : Städtetags-Vize von NRW fordert Corona-Schuldenschnitt

Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Essen Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) hat seinen Parteifreund Hendrik Wüst aufgefordert, die Städte finanziell besser auszustatten. Als Ansatzpunkt sieht er die Corona-Kredite.

Die NRW-Städte fordern von der neuen Landesregierung Antwort auf die Frage, wie die Kommunen handlungsfähig bleiben können. Der stellvertretende Vorsitzende des NRW-Städtetags, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU), sagte unserer Redaktion: „Die CDU muss die Kommunalpartei bleiben. In den Städten und Gemeinden ist die Politik nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Es geht um Lebensqualität. Aber dafür braucht es Spielräume.“ Kufen räumte ein, dass der Bund mit der Übernahme weiter Teile der Kosten der Unterkunft für eine Entspannung der Situation gesorgt. „Das ist für die Städte im Ruhrgebiet, die beispielsweise Integrationsanstrengungen für ganz Deutschland leisten, eine wichtige Unterstützung. Wenn ich wählen müsste zwischen einem Altschuldenfonds und den Kosten der Unterkunft würde ich immer Letzteres wählen.“

Trotzdem warnte er vor einer finanziellen Überlastung: „Wenn die Zinsen steigen, werden uns auch die Altschulden drücken. Und diese Landesregierung wird jetzt schon eine Antwort geben müssen, ob die Hunderte von Millionen Euro, die die Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie aus ihren Haushalten herausgerechnet haben, die aber trotzdem noch als Schulden da sind, den Kommunen erlassen werden.“ Allein Essen habe 250,9 Millionen Euro für coronabedingte Mehraufwendungen aufgenommen. „Die Corona-Lasten von heute sind die Altschulden von morgen“, warnte Kufen und forderte einen echten Corona-Schuldenschnitt. „Die Corona-Lasten haben alle Kommunen zu stemmen. Die Altschuldenproblematik drücken nicht alle Kommunen. Natürlich wäre es schön, wenn das Land beide Probleme lösen könnte. Aber realistisch gesehen geht es jetzt um einen Schuldenschnitt für die Mehrausgaben der Städte und Gemeinden aufgrund der Corona-Pandemie.“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst griff die Finanzlage der Kommunen in seiner ersten Regierungserklärung auf. Das Land sei bereit, das Problem der kommunalen Altschulden anzugehen und einen angemessenen Beitrag zu seiner Lösung zu leisten. „Unser nächstes Ziel ist die weitere strukturelle Entlastung der Kommunen gerade bei den Soziallasten. So beseitigen wir die wesentliche Ursache der Altschulden.“ Er lade die neue Bundesregierung herzlich ein, möglichst schnell in konkrete Gespräche einzusteigen. „Ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine tragfähige und nachhaltige Lösung zum Wohle unserer Kommunen finden können.“

Das Land hatte den Städte im September vergangenen Jahres ermöglicht, die in den Kommunalhaushalten Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in den Jahren 2020 und 2021 haushaltsrechtlich zu isolieren, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Nach Angaben des NRW-Kommunalministeriums liegen die Zahlen zu den Corona-Schäden für 2020 noch nicht vor. Zum Meldetermin 30. Juni hatten nicht alle Kommunen die Daten geliefert, so dass die Frist auf den 30. September verlängert wurde. Mit einer Veröffentlichung werde noch im laufenden Jahr gerechnet. Die sogenannten Kassenkredite lagen zum Stichtag 31. Dezember 2020 bei 22,7 Milliarden Euro. „Trotz der Corona-Krise sind die zur Liquiditätssicherung aufgenommenen kommunalen Verbindlichkeiten demnach gegenüber dem Vorjahresstichtag um 0,97 Milliarden Euro gesunken“, so ein Ministeriumssprecher.

Die Opposition pocht dennoch auf verstärkte Anstrengungen. „Die Kommunen sind die großen Verlierer der Koalition von CDU und FDP“, sagte der kommunalpolitische Sprecher, Mehrdad Mostofizadeh. „Das Versprechen, mit einem Altschuldenfonds die Kommunen wieder handlungsfähig zu machen, hat die Landesregierung nicht eingelöst. Und auch bei den Corona-bedingten Mindereinnahmen und Mehrbelastungen lässt Schwarz-Gelb die Kommunen allein.“ Von Sachverständigen werden die nichtkompensierten Mindereinnahmen mit sechs Milliarden Euro beziffert, so der Grünen-Politiker. „Wir werden in den Haushaltsberatungen beantragen, zumindest die Steuerausfälle über den NRW-Rettungsschirm zu kompensieren. Wenn dies nicht geschieht, treiben wir die besonders wirtschaftsschwachen Städte und Gemeinden weiter in die Schuldenspirale.“ Nur damit können die Kommunen in Klimaschutz, bessere Bildung, Betreuung und sozialen Zusammenhalt investieren. Andernfalls verschärft sich die soziale Situation gerade für Kinder und Jugendliche und sozial benachteiligte Gruppen.“