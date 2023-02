Kritik an Plänen des Landes Sofortprogramm für Kitas – Städte fordern viel mehr Flexibilität beim Personal

Im Zuge des Sofortprogramms plant das Land eine Kampagne, die Menschen für Jobs in der Kindertagesbetreuung begeistern soll – darunter gezielt auch Männer. Man will aber insgesamt mehr Menschen aus anderen pädagogischen Berufsgruppen für die Kitas gewinnen, also Quereinsteiger. Auch sollen Ergänzungskräfte künftig in allen Gruppenformen eingesetzt werden können. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht durch all das die Betreuungsqualität bedroht: Der Bildungs- und Qualitätsanspruch an die Kitas werde gesenkt, das werde die Abwanderung von Fachkräften noch beschleunigen.