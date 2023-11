Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW “Wir Kommunen stehen vor einem Systemkollaps“

Landscheidt Am Ende bleiben die Menschen doch nicht in den Landesunterkünften, sondern kommen zu uns in die Gemeinden. Landesplätze verschaffen uns eine Atempause auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Situation am Wohnungsmarkt ist nun mal wie sie ist und wir hangeln uns von Notlösung zu Notlösung. Wir sind aber an dem Punkt, wo wir zunehmend auch wieder Turnhallen aktivieren müssen, weil alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und da geht es nur ums Wohnen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass die Menschen langfristig bei uns bleiben und wir über Integration reden, also Sprachangebote, Ausbildung, Kita- und Schulplätze. Auch hier sind die Kapazitäten erschöpft, das ist die Realität vor Ort. Für die Städte und Gemeinden ist darum klar: Die Grenzen der Zuwanderung müssen den Grenzen der Integrationsfähigkeit der Gesellschaft entsprechen – auch im Interesse der zu uns kommenden Menschen.