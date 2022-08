Angesichts großer Unsicherheiten : Städte- und Gemeindebund NRW reichen künftige Kommunalzuweisungen nicht aus

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Kommunen im kommenden Jahr höhere Zuwendungen in Aussicht. Den Städten reicht das jedoch nicht, um absehbare Belastungen, etwa im Bereich Energie, aufzufangen.

Die Landesregierungen hat den Gemeinden, Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen für das kommende Jahr steigende Zuweisungen in Aussicht gestellt. Sie könnten laut der Steuerschätzung gegenüber dem laufenden Jahr um rund 9,3 Prozent auf ein „absolutes Rekordhoch“ von 15,35 Milliarden Euro steigen, teilte am Mittwoch Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) mit. Ein Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen oder Gelder aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes seien hingegen für die Kommunen nun nicht mehr vorgesehen.