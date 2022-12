Vorbereitung auf Flüchtlingswelle “Städte sollten schon Notklassen und -Kitagruppen mitdenken“

Ruthemeyer In den Verwaltungen arbeiten Menschen und die sind von den aktuellen Entwicklungen genauso betroffen. Wir arbeiten aber in den Städten und Gemeinden schon seit Jahren projektorientiert und können flexibel die Prioritäten anders setzen, wenn es die Lage erfordert. Das hilft dann auch an anderer Stelle: In den Rathäusern wird derzeit durchgespielt, was es heißt, drei Tage mit einem Blackout umzugehen. Es werden Szenarien durchgesprochen, wie man trotzdem handlungsfähig bleibt. Die zurückliegenden Krisen haben für mehr Resilienz in den Behörden gesorgt.