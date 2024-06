Wohnungsbau Fördertöpfe des Landes zu knapp bemessen

Auch ein interner Brief von Innenminister Herbert Reul (CDU) an die Landräte, die ja Polizeichefs in ihren Kreispolizeibehörden sind, belegt noch einmal die angespannte Situation. Reul lädt die Hauptverwaltungsbeamte für Mittwochfrüh zu einem Gespräch in sein Ministerium ein. In dem Brief heißt es: „Die aktuelle Haushaltslage zwingt uns zu massiven Sparmaßnahmen. Leider lässt auch die Haushaltsprognose für die kommenden Jahre keine Verbesserung der Situation erwarten.“ Im Zuge der dynamischen Haushaltsverhandlungen sei es in den vergangenen Wochen immer wieder erforderlich gewesen, innerhalb kurzer Zeit wichtige Haushaltsentscheidungen zu treffen, die aufgrund der knappen Fristen nicht in jedem Einzelfall mit allen potenziell betroffenen Stellen abgestimmt werden konnten. „Hinzu kommt, dass sich die Rahmenbedingungen beinahe täglich verändert haben, so dass die ,Halbwertszeit‘ getroffener Entscheidungen im Einzelfall nur wenige Stunden betrug.“