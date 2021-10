Vermummte Personen : Staatsschutz ermittelt nach Randale

Düsseldorf/Leichlingen Empörung über illegale Proteste vor dem Privathaus des Innenministers. Fraktionschefs von CDU, FDP, SPD und Grünen verfassen gemeinsame Erklärung: „Ein Angriff auf unsere Demokratie“.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen waren am Sonntagnachmittag etwa 15 Personen vor dem Privathaus des Ministers in Leichlingen aufgetaucht, der aber nicht anwesend gewesen sei. Augenzeugen zufolge war die Gruppe laut rufend mit Bannern vorbeigezogen, hatte Bengalos geworfen und ein Polizeiaufgebot mit drei Hundertschaften und einem Hubschrauber auf den Plan gerufen.

Reul selbst wollte sich nicht äußern. Das Innenministerium teilte mit: „Orte für den politischen Meinungsstreit in unserem Land sind die demokratischen Institutionen und der friedliche Protest auf der Straße - keine illegalen Aktionen an privaten Wohnanschriften.“ Die NRW-Fraktionschefs von CDU, FDP, SPD und Grünen veröffentlichten eine gemeinsame Mitteilung: „Der Angriff auf das Wohnhaus von Innenminister Herbert Reul ist ein Angriff auf unsere Demokratie, den wir auf das Schärfste verurteilen.“ Grünen-Co-Fraktionschefin Verena Schäffer fügte gegenüber unserer Redaktion hinzu: „Es erschreckt mich in hohem Maße, was da vor dem Privathaus des Innenministers passiert ist.“