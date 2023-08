Steigende Baukosten Staatskanzlei muss echte Transparenz schaffen

Es gibt zahlreiche Beispiele für staatliche Baumaßnahmen, bei denen die Kosten am Ende deutlich aus dem Ruder liefen: das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, die Elbphilharmonie in Hamburg, aber auch das Kanzleramt in Berlin. Bei ihnen allen wurde das zu Beginn von den Projektierern aufgerufene Budget weit überzogen. Schon heute ist klar: So wird es auch beim Umbau der Düsseldorfer Staatskanzlei sein, einem Vorhaben, das Ministerpräsident Hendrik Wüst noch von seinem Amtsvorgänger Armin Laschet geerbt hat.