Präsidenten-Posten am Oberverwaltungsgericht Manipulations-Vorwürfe treffen jetzt die Staatskanzlei

Liminski hatte bei einer Fragestunde im Landtag eröffnet, dass zwei Bewerber um den Präsidentenamtes sich während des Auswahlverfahrens auch bei ihm gemeldet hätten. Die Ex-Kollegin von Minister Limbach, die dieser später für das Amt vorschlagen sollte, habe ihn angerufen. Einen Mitbewerber habe er auf dessen Wunsch persönlich getroffen. „Auf weitere Nachfrage gab er an, dass die entsprechenden Bewerberinnen und Bewerber in diesen Gesprächen offenbar für sich haben werben wollen“, schreiben SPD- und FDP-Fraktion in ihrem Antrag zur Aktuellen Stunde.