Brücke zwischen Bottrop und Essen Sperrung der A42 wird zum Drama

Zunehmend häufig sei schlechte Erreichbarkeit ein Faktor in Risikobewertungen von Firmen. „Das führt dazu, dass Investitionen an diesen Standorten zurückgefahren werden“, so Dietzfelbinger. Mitarbeiter kündigten ihre Jobs, wenn sie den Stau auf dem Arbeitsweg leid seien. „Der Arbeitsmarkt gibt das her, und für die Firmen ist das eine Katastrophe.“ Die IHK mit Sitz in Duisburg ist verkehrspolitisches Sprachrohr der Kammern in NRW.