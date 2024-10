Nach dem Terroranschlag Fraktionen zerstreiten sich über Solingen-Untersuchungsausschuss

Zwischen den Fraktionen im Landtag ist ein Streit um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Terroranschlags von Solingen entbrannt. Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und Grünen hatten diesen unmittelbar nach der Tat, bei der drei Menschen getötet und acht zum Teil schwer verletzte wurden, auf den Weg gebracht und schnelle Aufklärung versprochen. Hinter den Kulissen wurde zwischen den Parteien über den Einsetzungsbeschluss gerungen – also die Frage, was genau der Untersuchungsgegenstand sein soll. Nun ist die SPD vorgeprescht und hat angekündigt, dass sie von ihrem Minderheitenrecht Gebrauch machen will und bereits im Oktober den Einsetzungsbeschluss einbringen will. CDU, Grüne und FDP hatten das Thema erst einen Monat später aufrufen wollen.