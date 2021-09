Um Haushaltslöcher zu stopfen : SPD wirft NRW-Regierung Missbrauch des Corona-Rettungsschirms vor

Düsseldorf Rund 10 Milliarden aus dem Rettungsschirm würden in NRW der SPD zufolge genutzt, um damit Haushaltslöcher zu stopfen. Währenddessen würden notwendige Hilfen zurückgehalten.

Die SPD-Landtagsopposition hat der nordrhein-westfälischen Landesregierung vorgeworfen, den 25 Milliarden Euro schweren Corona-Rettungsschirm als Nebenhaushalt zu missbrauchen. Der Rettungsschirm sei in großen Teilen „eine Nebenkasse zur Entlastung der Buchhaltung“ von Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU), sagte SPD-Fraktions- und Parteichef Thomas Kutschaty am Montag in Düsseldorf. Bis 2022 wolle sich Schwarz-Gelb mit rund 10 Milliarden Euro aus dem Rettungsschirm bedienen, um Haushaltslöcher zu stopfen und „damit den Schein von einem schuldenfreien Haushalt aufrechtzuerhalten“. Das sei ein „finanzpolitischer Taschenspielertrick“. Die Regierung enthalte dem Land damit aber auch die notwendigen Hilfen vor.