Ruhrkonferenz SPD wirft Ministerin vor, kritisches Gutachten geheim zu halten

Doch genau dieses bislang offiziell unveröffentlichte Gutachten sorgt nun für Streit. Das belegt ein Schreiben von SPD-Fraktionsvize Lisa-Kristin Kapteinat und des wissenschaftspolitischen Sprechers Bastian Hartmann, das unserer Redaktion vorliegt. Adressiert ist es an Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU). Darin äußern die beiden Oppositionellen ihr Unverständnis darüber, dass die Ministerin in einer parlamentarischen Fragestunde in der vergangenen Woche auf die Frage danach, wie die Ruhrkonferenz evaluiert werden solle, einzig auf die jährlich von der Landesregierung selbst verfassten Fortschrittsberichte verwiesen habe. WDR und Funke-Mediengruppe hatten aus dem kritischen IAT-Gutachten zitiert. So sei unter anderem bemängelt worden, dass es der Ruhrkonferenz an einem Leitbild fehle und diese sich nicht mit allen Teilen des Reviers, sondern vor allem mit Projekten in den Universitätsstädten Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund befasse. Auch gab es kritische Einschätzungen zu Projektfinanzierungen.