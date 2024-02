Häuser und Stationen vor der Schließung SPD wirft Laumann Intransparenz bei Krankenhausplanung vor

Die Krankenhauslandschaft in NRW steht vor massiven Veränderungen. Bis Ende des vergangenen Jahres hatten Kliniken und Krankenkassen darüber beraten, welche Häuser in welchen Regionen mit welchen Abteilungen bestehen bleiben sollen. Doch in mehr als der Hälfte aller Fälle konnten sie sich nicht einigen. Nun sind die Bezirksregierungen gefragt, in Streitfällen noch eine Einigung hinzubekommen. Gelingt auch das nicht, will Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nach Anhörungen aller Beteiligten ein Machtwort sprechen. Bis Ende des Jahres soll dann der Krankenhausplan endgültig stehen.